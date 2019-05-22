Опрос показал отношение жителей Екатеринбурга к строительству храма

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Большинство жителей Екатеринбурга посчитали неудачным выбор места для строительства храма Святой великомученицы Екатерины в сквере — такое мнение выразили 74% опрошенных специалистами ВЦИОМ.
Опрос показал отношение жителей Екатеринбурга к строительству храма
  • РИА Новости

«На прямой вопрос, является ли сквер у Театра драмы удачным или неудачным местом для строительства Храма, только 10% поддержали выбор территории, а большинство жителей Екатеринбурга (74%) охарактеризовали это место как неудачное», — говорится в сообщении исследовательского центра.

При этом 18% жителей города выступили против строительства храма в городе, а 7% считают, что его следует построить в соответствии с изначальным планом.

«Еще 14% полагают, что этот храм можно построить в сквере у Театра драмы, но при условии корректировки проекта с учётом мнения горожан», — отметили исследователи.

В то же время больше половины высказавшихся (58%) уверены, что храм должен быть построен в другой части города.

ВЦИОМ подчёркивает, что для жителей города важно узнать мнение экспертов по вопросу строительства храма.

Ранее глава Екатеринбурга Александр Высокинский заявил, что строительство будет временно приостановлено.

16 мая на медиафоруме ОНФ президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию со строительством храма в Екатеринбурге и акциями протеста в защиту сквера, где возводится собор, отметил, что необходимо решить этот вопрос в интересах людей, проживающих в городе.

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