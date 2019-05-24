Мэрия Екатеринбурга не исключила переноса сроков возведения храма
- Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский / © Павел Лисицын
- РИА Новости
«Любая из предложенных площадок под размещение собора должна соответствовать генеральному плану и правилам землепользования и застройки, а также... должна быть осуществлена градостроительная подготовка территории для размещения данного объекта религиозного назначения», — приводит пресс-служба слова начальника департамента архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений администрации Екатеринбурга Алексея Храмова.
При этом внести изменения в генеральный план города возможно не позднее I квартала 2020 года.
В этом случае подготовка выбранных земельных участков завершится к концу II квартала или к III кварталу 2020 года.
Кроме того, в мэрии Екатеринбурга обратили внимание на проблему получения прав на требуемые земельные участки, которых в городе недостаточно.
«Действующее законодательство не предусматривает возможность изъятия земельных участков для перспективного строительства, кроме изъятия под муниципальные нужды», — напомнил представитель городской администрации.
Храмов подчеркнул, что получение такого участка возможно только по согласованию и желанию собственника.
Ранее сообщалось, что решение по возведению храма в Екатеринбурге ожидается в июне.