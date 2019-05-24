Мэрия Екатеринбурга не исключила переноса сроков возведения храма

Согласование нового участка для строительства храма Святой Екатерины в Екатеринбурге может привести к затягиванию сроков реализации проекта. Об этом сообщили в городской администрации.

«Любая из предложенных площадок под размещение собора должна соответствовать генеральному плану и правилам землепользования и застройки, а также... должна быть осуществлена градостроительная подготовка территории для размещения данного объекта религиозного назначения», — приводит пресс-служба слова начальника департамента архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений администрации Екатеринбурга Алексея Храмова.

При этом внести изменения в генеральный план города возможно не позднее I квартала 2020 года.

В этом случае подготовка выбранных земельных участков завершится к концу II квартала или к III кварталу 2020 года.

Кроме того, в мэрии Екатеринбурга обратили внимание на проблему получения прав на требуемые земельные участки, которых в городе недостаточно.

«Действующее законодательство не предусматривает возможность изъятия земельных участков для перспективного строительства, кроме изъятия под муниципальные нужды», — напомнил представитель городской администрации.

Храмов подчеркнул, что получение такого участка возможно только по согласованию и желанию собственника.

Ранее сообщалось, что решение по возведению храма в Екатеринбурге ожидается в июне.