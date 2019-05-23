В Кремле прокомментировали опрос ВЦИОМ о храме в Екатеринбурге

Москва не будет вмешиваться в ситуацию со строительством храма в Екатеринбурге, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя результаты опроса ВЦИОМ.

Как отметил представитель Кремля, «опрос продемонстрировал ту картину, которую он продемонстрировал».

«Как дальше будут приниматься решения — мы не можем вмешиваться. Всё-таки давайте согласимся, это абсолютно прерогатива региональных и городских властей дальше», — сказал Песков журналистам.

По его словам, в городе идёт диалог между представителями общественности, церкви и региональными властями.

Он также выразил надежду, что проблемная ситуация разрешится.

Согласно опросу Всероссийского центра изучения общественного мнения, большинство жителей Екатеринбурга считают неудачным выбор места для строительства храма в сквере.

Глава Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что это даёт основания исключить данную площадку из перечня возможных мест для размещения собора.