Свердловский губернатор оценил опрос ВЦИОМ о храме в Екатеринбурге

Короткая ссылка
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев прокомментировал результаты опроса ВЦИОМ жителей Екатеринбурга относительно строительства храма Святой великомученицы Екатерины в сквере города.
Свердловский губернатор оценил опрос ВЦИОМ о храме в Екатеринбурге
  • РИА Новости

«Я думаю, что опубликованные данные ВЦИОМ дают основания исключить сквер у Театра драмы из перечня возможных мест для размещения храма Святой Екатерины», — написал он в Instagram.

Куйвашев добавил, что обратится к главе Екатеринбурга Александру Высокинскому «с просьбой не включать эту площадку в перечень мест при проведении опроса».

«Мы прошли этот конфликт, он исчерпан. Нам предстоит вместе найти новое место для храма», — отметил губернатор.

Ранее ВЦИОМ опубликовал результаты опроса, которые показали, что большинство жителей Екатеринбурга посчитали неудачным выбор места для строительства храма в сквере — такое мнение выразили 74% опрошенных.

16 мая на медиафоруме ОНФ президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию со строительством храма и акциями протеста в защиту сквера, отметил, что этот вопрос нужно решать в интересах людей, проживающих в городе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить