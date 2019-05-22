Свердловский губернатор оценил опрос ВЦИОМ о храме в Екатеринбурге

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев прокомментировал результаты опроса ВЦИОМ жителей Екатеринбурга относительно строительства храма Святой великомученицы Екатерины в сквере города.

«Я думаю, что опубликованные данные ВЦИОМ дают основания исключить сквер у Театра драмы из перечня возможных мест для размещения храма Святой Екатерины», — написал он в Instagram.

Куйвашев добавил, что обратится к главе Екатеринбурга Александру Высокинскому «с просьбой не включать эту площадку в перечень мест при проведении опроса».

«Мы прошли этот конфликт, он исчерпан. Нам предстоит вместе найти новое место для храма», — отметил губернатор.

Ранее ВЦИОМ опубликовал результаты опроса, которые показали, что большинство жителей Екатеринбурга посчитали неудачным выбор места для строительства храма в сквере — такое мнение выразили 74% опрошенных.

16 мая на медиафоруме ОНФ президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию со строительством храма и акциями протеста в защиту сквера, отметил, что этот вопрос нужно решать в интересах людей, проживающих в городе.