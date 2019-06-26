Сквер в Екатеринбурге исключили из списка мест для строительства храма
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- РИА Новости
Об этом информирует РИА Новости.
Ранее местные власти совместно с архитекторами составили перечень возможных площадок для строительства собора.
В список вошли участки на перекрёстке улиц Фурманова и Белинского, на месте приборостроительного завода, на улице Татищева, на месте снесённой телебашни и в акватории Исети за Макаровским мостом, а также сквер у Театра драмы.
Позднее от идеи строительства храма в сквере у театра отказались в Екатеринбургской епархии.
По оценкам вице-губернатора области Сергея Бидонько, работы по возведению храма могут начаться не раньше 2020 года.