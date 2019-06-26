Сквер в Екатеринбурге исключили из списка мест для строительства храма

Рабочая группа в Екатеринбурге исключила сквер у Театра драмы из списка возможных площадок для строительства храма Святой Екатерины.

Об этом информирует РИА Новости.

Ранее местные власти совместно с архитекторами составили перечень возможных площадок для строительства собора.

В список вошли участки на перекрёстке улиц Фурманова и Белинского, на месте приборостроительного завода, на улице Татищева, на месте снесённой телебашни и в акватории Исети за Макаровским мостом, а также сквер у Театра драмы.

Позднее от идеи строительства храма в сквере у театра отказались в Екатеринбургской епархии.

По оценкам вице-губернатора области Сергея Бидонько, работы по возведению храма могут начаться не раньше 2020 года.