В Кремле прокомментировали проведение опроса по храму в Екатеринбурге

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал проведение опроса по строительству храма в Екатеринбурге, который состоялся 13 октября.

«Хочется обратить общее внимание на то, что 2,6% тех людей, которые могли прийти и сообщить о своём выборе, приняли участие в этом опросе. Это очень важная цифра, говорящая цифра», — цитирует Пескова ТАСС.

Он отметил важность того, что гражданами был сделан выбор, «которого они хотели».

Комментируя вероятность введения такой практики проведения опросов в случае появления спорных ситуаций в других регионах, Песков сказал, что не знает, «насколько это можно систематизировать».

«Здесь был конкретный случай, который на тот момент казался весьма резонансным, но в развитии вы видите, что 2,6% (уровень явки. — RT) — это цифра совсем не резонансная. Тем не менее горожане получили право выбора»,— добавил он.

Ранее в Екатеринбурге подвели итоги опроса по месту для строительства храма. Больше всего жителей проголосовали за площадку бывшего Уральского приборостроительного завода.

Отмечалось, что в опросе 13 октября приняли участие 97 472 человека.