СК возбудил дело в связи с нападением на полицейского в метро Москвы

Следственный комитет возбудил уголовное дело после того, как в московском метро мужчина ударил полицейского ножом в грудь.

«По данным следствия, примерно в 05:50 19 октября 2019 года в подземном переходе станции метро «Савёловская» при проверке документов мужчина нанёс один удар ножом в грудь 28-летнему сотруднику полиции», — сообщили в СК.

Полицейскому оказывается необходимая помощь.

Подозреваемый доставлен в следственное подразделение.

Ранее в МВД сообщили, что пьяный мужчина с ножом напал на полицейского в метро Москвы. Сотрудник МВД получил проникающее ранение груди.