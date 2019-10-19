СК возбудил дело в связи с нападением на полицейского в метро Москвы
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- РИА Новости
«По данным следствия, примерно в 05:50 19 октября 2019 года в подземном переходе станции метро «Савёловская» при проверке документов мужчина нанёс один удар ножом в грудь 28-летнему сотруднику полиции», — сообщили в СК.
Полицейскому оказывается необходимая помощь.
Подозреваемый доставлен в следственное подразделение.
Ранее в МВД сообщили, что пьяный мужчина с ножом напал на полицейского в метро Москвы. Сотрудник МВД получил проникающее ранение груди.