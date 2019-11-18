Россия завершила первый этап поставок Ираку танков Т-90С

Короткая ссылка
Россия завершила первый этап поставок Ираку танков Т-90С российского производства. Отмечается, что стороны проводят переговоры о порядке и условиях выполнения второго этапа.
Россия завершила первый этап поставок Ираку танков Т-90С
  • РИА Новости

«Имущество по первому этапу поставлено в полном объёме. Порядок и условия поставки бронетанковой техники на втором этапе будут согласованы дополнительно», — приводит ТАСС сообщение Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС).

Ранее сообщалось, что Москва обсуждает с партнёрами из ОАЭ модернизацию поставленных ранее зенитных комплексов «Панцирь-С1», также ведутся переговоры о поставках боевых самолётов Саудовской Аравии и Турции.

В июне 2018 Минобороны Ирака сообщило о получении 39 танков Т-90С российского производства одной из бронетанковых бригад иракской армии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить