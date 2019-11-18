Россия завершила первый этап поставок Ираку танков Т-90С российского производства. Отмечается, что стороны проводят переговоры о порядке и условиях выполнения второго этапа.

«Имущество по первому этапу поставлено в полном объёме. Порядок и условия поставки бронетанковой техники на втором этапе будут согласованы дополнительно», — приводит ТАСС сообщение Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС).

Ранее сообщалось, что Москва обсуждает с партнёрами из ОАЭ модернизацию поставленных ранее зенитных комплексов «Панцирь-С1», также ведутся переговоры о поставках боевых самолётов Саудовской Аравии и Турции.

В июне 2018 Минобороны Ирака сообщило о получении 39 танков Т-90С российского производства одной из бронетанковых бригад иракской армии.