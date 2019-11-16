Один человек погиб в перестрелке на рынке в Якутии

В результате перестрелки между работниками рынка в посёлке Айхал в Якутии погиб один человек, двое получили ранения. Отмечается, что все пострадавшие госпитализированы.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

«В больницу поступили двое мужчин с огнестрельными ранениями, врачи оценивают их состояние как средней тяжести. Говорят, ранены в перестрелке между работниками на айхальском рынке. Один убит», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что власти Амурской области выплатят семьям погибшего и пострадавших при стрельбе в Амурском колледже строительства и ЖКХ 2,5 млн рублей из резервного фонда.

В четверг, 14 ноября, в результате стрельбы в колледже Благовещенска погиб один человек, ещё трое были ранены.

Сообщалось, что злоумышленник покончил с собой.

Гендиректора частного охранного предприятия «Сириус-А» в Благовещенске арестовали на два месяца в связи с ЧП.

Доктор медицинских наук, врач-психиатр высшей категории Александра Бархатова, комментируя в беседе с НСН стрельбу в колледже, рассказала о факторах, увеличивающих агрессивность современной молодёжи.