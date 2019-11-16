Один человек погиб в перестрелке на рынке в Якутии
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- РИА Новости
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.
«В больницу поступили двое мужчин с огнестрельными ранениями, врачи оценивают их состояние как средней тяжести. Говорят, ранены в перестрелке между работниками на айхальском рынке. Один убит», — говорится в сообщении.
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