ФСБ изъяла из даркнета наркотики на 650 млн рублей

Сотрудники ФСБ России изъяли наркотики на 650 млн рублей из одного из крупнейших в даркнете интернет-магазинов, который занимался сбытом запрещённых веществ на территории страны — от Санкт-Петербурга до Томска.

«На территории Тверской, Воронежской, Московской, Новосибирской, Омской, Оренбургской, Саратовской, Тюменской, Томской и Челябинской областей из незаконного оборота изъято 440 кг наркотических средств (МДМА, a-PVP, мефедрона, гашиша)... По оценкам специалистов, розничная стоимость изъятых наркотических средств достигает 650 млн рублей», — говорится в сообщении спецслужбы.

Отмечается, что с поличным задержаны семь сотрудников интернет-магазина, поставлявших товар между регионами и внутри них. Двое фигурантов отвечали за особо крупные партии — развозили до 300 кг наркотиков из Москвы и Петербурга в региональные города, остальные осуществляли сбыт до 50 кг веществ внутри субъектов.

В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 228.1 УК России.

Ранее во Франции изъяли около 700 кг кокаина.

Также сообщалось о вынесении судом в Удмуртии приговора обвиняемым в сбыте наркотиков: они в зависимости от своей роли получили сроки от 3,5 года до семи лет и восьми месяцев лишения свободы в колонии строгого режима.