В России заблокировали около 14 тысяч сайтов с наркотическим контентом

Роскомнадзор заблокировал с 2012 года около 14 тыс. сайтов, которые содержали наркотический контент. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

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«Роскомнадзором отработан вопрос удаления пронаркотического контента с около 105 тыс. сайтов и (или) отдельных страниц сайтов», — говорится в сообщении. Как отмечается, в настоящее время блокируется около 14 тыс. сайтов или отдельных интернет-страниц, «содержащих наркотический контент». Ранее российский лидер Владимир Путин дал поручение подготовить поправки об ужесточении ответственности за пропаганду наркотиков в интернете. Руководитель организации «Трезвая Россия» Султан Хамзаев в беседе с телеканалом «360» оценил предложение разработать данные поправки. Подробнее — в материале RT.