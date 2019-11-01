В России заблокировали около 14 тысяч сайтов с наркотическим контентом
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«Роскомнадзором отработан вопрос удаления пронаркотического контента с около 105 тыс. сайтов и (или) отдельных страниц сайтов», — говорится в сообщении.
Как отмечается, в настоящее время блокируется около 14 тыс. сайтов или отдельных интернет-страниц, «содержащих наркотический контент».
Ранее российский лидер Владимир Путин дал поручение подготовить поправки об ужесточении ответственности за пропаганду наркотиков в интернете.
Руководитель организации «Трезвая Россия» Султан Хамзаев в беседе с телеканалом «360» оценил предложение разработать данные поправки.
Подробнее — в материале RT.