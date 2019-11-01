В России заблокировали около 14 тысяч сайтов с наркотическим контентом

Короткая ссылка
Роскомнадзор заблокировал с 2012 года около 14 тыс. сайтов, которые содержали наркотический контент. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
В России заблокировали около 14 тысяч сайтов с наркотическим контентом
  • Pixabay

«Роскомнадзором отработан вопрос удаления пронаркотического контента с около 105 тыс. сайтов и (или) отдельных страниц сайтов», — говорится в сообщении.

Как отмечается, в настоящее время блокируется около 14 тыс. сайтов или отдельных интернет-страниц, «содержащих наркотический контент».

Ранее российский лидер Владимир Путин дал поручение подготовить поправки об ужесточении ответственности за пропаганду наркотиков в интернете. 

Руководитель организации «Трезвая Россия» Султан Хамзаев в беседе с телеканалом «360» оценил предложение разработать данные поправки.

Подробнее — в материале RT.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить