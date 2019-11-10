Около 700 кг кокаина изъяли во Франции
- Reuters
Отмечается, что по подозрению в организации перевозки кокаина во французском городе Гавр были задержаны три человека.
Наркотик хранили в жилом помещении недалеко от порта. В жилище сотрудники правоохранительных органов нашли также автомат Калашникова и патроны.
По данным полицейских, кокаин прибыл во Францию из Бразилии.
В конце октября стало известно о задержании двоих севастопольцев, подозреваемых в организации канала поставки наркотиков в Крым через границу с Украиной.