В Крыму завели уголовные дела по факту поставок наркотиков с Украины

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Задержаны двое севастопольцев, подозреваемых в организации канала поставки наркотиков в Крым через границу с Украиной. Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу регионального управления ФСБ России.
В Крыму завели уголовные дела по факту поставок наркотиков с Украины
  • РИА Новости

Первого подозреваемого задержали в пункте пропуска «Армянск». Установлено, что он регулярно покупал на Украине медицинский препарат, запрещённый к свободному обороту и содержащий в своём составе соль наркотического вещества.

«В ходе обыска по месту жительства задержанного также обнаружены ранее ввезённые c Украины аналогичные таблетки», — рассказали в ведомстве.

Второго мужчину задержали в пункте пропуска «Джанкой». В отношении обоих завели уголовные дела по статье о контрабанде наркотических средств.

Ранее руководитель организации «Трезвая Россия» Султан Хамзаев в беседе с телеканалом «360» оценил предложение разработать поправки об ужесточении ответственности за пропаганду наркотиков в интернете.

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