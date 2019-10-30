В Крыму завели уголовные дела по факту поставок наркотиков с Украины

Задержаны двое севастопольцев, подозреваемых в организации канала поставки наркотиков в Крым через границу с Украиной. Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу регионального управления ФСБ России.

Первого подозреваемого задержали в пункте пропуска «Армянск». Установлено, что он регулярно покупал на Украине медицинский препарат, запрещённый к свободному обороту и содержащий в своём составе соль наркотического вещества.

«В ходе обыска по месту жительства задержанного также обнаружены ранее ввезённые c Украины аналогичные таблетки», — рассказали в ведомстве.

Второго мужчину задержали в пункте пропуска «Джанкой». В отношении обоих завели уголовные дела по статье о контрабанде наркотических средств.

Ранее руководитель организации «Трезвая Россия» Султан Хамзаев в беседе с телеканалом «360» оценил предложение разработать поправки об ужесточении ответственности за пропаганду наркотиков в интернете.