Эксперт оценил предложение ужесточить наказание за пропаганду наркотиков
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«Механизм об уголовной ответственности — это очень важная и нужная мера. Мы надеемся, что её примут в полной мере с точки зрения устранения данной проблемы», — сказал он.
Эксперт также отметил важность призыва президента России Владимира Путина обобщить опыт всех регионов по борьбе с наркотиками для принятия соответствующих поправок в Уголовный кодекс.
Ранее Путин поручил подготовить поправки об ужесточении ответственности за пропаганду наркотиков в интернете.
«Новый Севастополь» передавал, что в одном из дачных посёлков Севастополя пресекли работу цеха по производству наркотиков.