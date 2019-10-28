Эксперт оценил предложение ужесточить наказание за пропаганду наркотиков

Короткая ссылка
Руководитель организации «Трезвая Россия» Султан Хамзаев в беседе с телеканалом «360» оценил предложение разработать поправки об ужесточении ответственности за пропаганду наркотиков в интернете.
Эксперт оценил предложение ужесточить наказание за пропаганду наркотиков
  • Pixabay

«Механизм об уголовной ответственности — это очень важная и нужная мера. Мы надеемся, что её примут в полной мере с точки зрения устранения данной проблемы», — сказал он.

Эксперт также отметил важность призыва президента России Владимира Путина обобщить опыт всех регионов по борьбе с наркотиками для принятия соответствующих поправок в Уголовный кодекс.

Ранее Путин поручил подготовить поправки об ужесточении ответственности за пропаганду наркотиков в интернете. 

«Новый Севастополь» передавал, что в одном из дачных посёлков Севастополя пресекли работу цеха по производству наркотиков.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить