Эксперт оценил предложение ужесточить наказание за пропаганду наркотиков

Руководитель организации «Трезвая Россия» Султан Хамзаев в беседе с телеканалом «360» оценил предложение разработать поправки об ужесточении ответственности за пропаганду наркотиков в интернете.

«Механизм об уголовной ответственности — это очень важная и нужная мера. Мы надеемся, что её примут в полной мере с точки зрения устранения данной проблемы», — сказал он.

Эксперт также отметил важность призыва президента России Владимира Путина обобщить опыт всех регионов по борьбе с наркотиками для принятия соответствующих поправок в Уголовный кодекс.

Ранее Путин поручил подготовить поправки об ужесточении ответственности за пропаганду наркотиков в интернете.

«Новый Севастополь» передавал, что в одном из дачных посёлков Севастополя пресекли работу цеха по производству наркотиков.