Под Севастополем пресекли работу цеха по производству наркотиков
- РИА Новости
Сотрудники правоохранительных органов обнаружили и изъяли более семи килограммов наркотического средства и более 90 литров прекурсоров для его изготовления.
Также найдены электроприборы для смешивания реактивов и другое оборудование.
Препараты проходят экспертизу. На чёрном рынке их стоимость может составлять не менее 8,5 млн рублей.
Возбуждено уголовное дело о покушении на незаконный сбыт наркотических средств, совершённом в особо крупном размере. Задержанному избрали меру пресечения в виде ареста на два месяца.
Ранее Udm-info со ссылкой на пресс-службу МВД по региону передавало, что в Удмуртии сотрудники правоохранительных органов задержали 27-летнего мужчину, подозреваемого в незаконном хранении марихуаны и синтетических наркотиков.