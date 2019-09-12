Под Севастополем пресекли работу цеха по производству наркотиков

В одном из дачных посёлков Севастополя пресекли работу цеха по производству наркотиков. Задержан владелец лаборатории. Об этом сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу управления ФСБ по региону.

Сотрудники правоохранительных органов обнаружили и изъяли более семи килограммов наркотического средства и более 90 литров прекурсоров для его изготовления.

Также найдены электроприборы для смешивания реактивов и другое оборудование.

Препараты проходят экспертизу. На чёрном рынке их стоимость может составлять не менее 8,5 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело о покушении на незаконный сбыт наркотических средств, совершённом в особо крупном размере. Задержанному избрали меру пресечения в виде ареста на два месяца.

Ранее Udm-info со ссылкой на пресс-службу МВД по региону передавало, что в Удмуртии сотрудники правоохранительных органов задержали 27-летнего мужчину, подозреваемого в незаконном хранении марихуаны и синтетических наркотиков.