МВД предлагает ввести наказание за пропаганду наркотиков в 2020 году

Министерство внутренних дел России предполагает, что нормативный правовой акт об уголовном наказании за пропаганду наркотических веществ в интернете вступит в силу в декабре 2020 года.

Уведомление о начале разработки поправок в законодательство опубликовано на федеральном портале нормативных правовых актов.

В сопроводительной записке к документу указывается, что предлагается установить уголовную ответственность за склонение к потреблению или пропаганду с помощью интернета наркотиков, психотропных веществ или их аналогов.

«Планируемый срок вступления проекта нормативного правового акта в силу — декабрь 2020 года», — говорится в сообщении.

Ранее в Роскомнадзоре сообщили о блокировке с 2012 года около 14 тысяч сайтов с наркотическим контентом.