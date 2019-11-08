МВД предлагает ввести наказание за пропаганду наркотиков в 2020 году
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- РИА Новости
Уведомление о начале разработки поправок в законодательство опубликовано на федеральном портале нормативных правовых актов.
В сопроводительной записке к документу указывается, что предлагается установить уголовную ответственность за склонение к потреблению или пропаганду с помощью интернета наркотиков, психотропных веществ или их аналогов.
«Планируемый срок вступления проекта нормативного правового акта в силу — декабрь 2020 года», — говорится в сообщении.
Ранее в Роскомнадзоре сообщили о блокировке с 2012 года около 14 тысяч сайтов с наркотическим контентом.