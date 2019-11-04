В Удмуртии вынесли приговор обвиняемым в сбыте наркотиков

Первомайский районный суд Ижевска вынес приговор восьмерым членам группы наркосбытчиков, сообщает интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Удмуртии.

Установлено, что с июня 2017 года по июль 2018 года руководитель группы и его соучастники оставляли запрещённые препараты в «закладках», продавая их через интернет, а также легализовывали доходы.

В зависимости от своей роли обвиняемые получили сроки от 3,5 года до семи лет и восьми месяцев лишения свободы в колонии строгого режима.

Ранее URA.RU сообщало, что в Тюмени вынесли приговор по делу о покушении на незаконный сбыт наркотических средств.