В Удмуртии вынесли приговор обвиняемым в сбыте наркотиков

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Первомайский районный суд Ижевска вынес приговор восьмерым членам группы наркосбытчиков, сообщает интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Удмуртии.
В Удмуртии вынесли приговор обвиняемым в сбыте наркотиков
  • РИА Новости

Установлено, что с июня 2017 года по июль 2018 года руководитель группы и его соучастники оставляли запрещённые препараты в «закладках», продавая их через интернет, а также легализовывали доходы.

В зависимости от своей роли обвиняемые получили сроки от 3,5 года до семи лет и восьми месяцев лишения свободы в колонии строгого режима.

Ранее URA.RU сообщало, что в Тюмени вынесли приговор по делу о покушении на незаконный сбыт наркотических средств.

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