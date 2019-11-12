В Госдуму внесут проект о предупреждающих дорожные камеры знаках

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В Госдуму внесут законопроект, который предусматривает обязательную установку предупреждающих знаков перед стационарными и передвижными камерами, фиксирующими скорость на автомобильных дорогах.
В Госдуму внесут проект о предупреждающих дорожные камеры знаках
  • © Наталья Селиверстова
  • РИА Новости

«Инициатива по предупреждению об установке дорожных камер — законопроект подготовлен, мы его внесём в ближайшее время», — цитирует ТАСС члена комитета Госдумы по транспорту Александра Васильева.

По его словам, документ был подготовлен при участии экспертов Общероссийского народного фронта (ОНФ).

В августе сообщалось, что Минтранс доработает новую методику по установке камер на дорогах.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков в беседе с НСН оценил пользу от частных камер видеофиксации на дорогах, заявив, что в установке таких устройств больше минусов, чем плюсов.

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