В Госдуму внесут проект о предупреждающих дорожные камеры знаках

В Госдуму внесут законопроект, который предусматривает обязательную установку предупреждающих знаков перед стационарными и передвижными камерами, фиксирующими скорость на автомобильных дорогах.

«Инициатива по предупреждению об установке дорожных камер — законопроект подготовлен, мы его внесём в ближайшее время», — цитирует ТАСС члена комитета Госдумы по транспорту Александра Васильева.

По его словам, документ был подготовлен при участии экспертов Общероссийского народного фронта (ОНФ).

В августе сообщалось, что Минтранс доработает новую методику по установке камер на дорогах.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков в беседе с НСН оценил пользу от частных камер видеофиксации на дорогах, заявив, что в установке таких устройств больше минусов, чем плюсов.