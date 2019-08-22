ЦОДД оценил идею снизить порог превышения скорости с учётом работы камер

Руководитель Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы Вадим Юрьев заявил, что возросшая точность приборов фотовидеофиксации позволяет начать обсуждение возможности снижения неадминистрируемого порога превышения допустимой скорости с 20 км/ч до 10 км/ч.

Об этом сообщает Интерфакс.

«В настоящее время достигнута очень высокая точность приборов фотовидеофиксации. Если говорить в целом о приборах, то это плюс-минус 2 км/ч... В этой части назрело решение о снижении неадминистрируемого порога превышения допустимой скорости с 20 до 10 км/ч», — сказал он.

По его словам, в настоящий момент на 1 млн постановлений о штрафах приходится всего 14 ошибок.

Как отметил Юрьев, на первом этапе неадминистрируемое превышение скорости можно снизить до 10 км/ч в населённых пунктах, затем и на остальных территориях.

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