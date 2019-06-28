Эксперт прокомментировал вступление в силу закона об ужесточении наказания за «пьяные» ДТП

Короткая ссылка
Руководитель проекта «Трезвая Россия», член Общественной палаты Султан Хамзаев в беседе с сайтом «Москва 24» прокомментировал вступление в силу закона об ужесточении наказания за ДТП, совершённые в пьяном виде и повлёкшие тяжёлые травмы или гибель людей.
Эксперт прокомментировал вступление в силу закона об ужесточении наказания за «пьяные» ДТП
  • © Евгений Одиноков
  • РИА Новости

«Мы должны идти по методике в сторону ужесточения ответственности за вождение в пьяном виде всеми возможными мерами... Нетрезвый водитель угрожает не только себе, будучи в неадекватном состоянии, но ещё и жизни, здоровью и имуществу третьих лиц», — заявил Хамзаев.

По его словам, государству необходимо защитить пострадавших граждан.

Как отметил эксперт, он приветствует любую форму эффективного наказания для нетрезвых водителей.

Согласно новому закону, в случае причинения тяжкого вреда здоровью виновника ДТП могут лишить свободы на срок до семи лет, обязать выполнять принудительные работы на срок до пяти лет и лишить права занимать определённые должности в течение трёх лет.

При смерти человека в результате такого ДТП виновника могут приговорить к тюремному заключению сроком до 12 лет, а в случае многочисленных жертв ему грозит лишение свободы до 15 лет.

В апреле глава межрегиональной общественной организации автомобилистов, депутат Госдумы Вячеслав Лысаков в беседе с НСН прокомментировал возможное появление единой базы данных злостных нарушителей ПДД.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить