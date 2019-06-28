Эксперт прокомментировал вступление в силу закона об ужесточении наказания за «пьяные» ДТП

Руководитель проекта «Трезвая Россия», член Общественной палаты Султан Хамзаев в беседе с сайтом «Москва 24» прокомментировал вступление в силу закона об ужесточении наказания за ДТП, совершённые в пьяном виде и повлёкшие тяжёлые травмы или гибель людей.

«Мы должны идти по методике в сторону ужесточения ответственности за вождение в пьяном виде всеми возможными мерами... Нетрезвый водитель угрожает не только себе, будучи в неадекватном состоянии, но ещё и жизни, здоровью и имуществу третьих лиц», — заявил Хамзаев.

По его словам, государству необходимо защитить пострадавших граждан.

Как отметил эксперт, он приветствует любую форму эффективного наказания для нетрезвых водителей.

Согласно новому закону, в случае причинения тяжкого вреда здоровью виновника ДТП могут лишить свободы на срок до семи лет, обязать выполнять принудительные работы на срок до пяти лет и лишить права занимать определённые должности в течение трёх лет.

При смерти человека в результате такого ДТП виновника могут приговорить к тюремному заключению сроком до 12 лет, а в случае многочисленных жертв ему грозит лишение свободы до 15 лет.

В апреле глава межрегиональной общественной организации автомобилистов, депутат Госдумы Вячеслав Лысаков в беседе с НСН прокомментировал возможное появление единой базы данных злостных нарушителей ПДД.