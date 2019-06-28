Закон об ужесточении наказания за «пьяные» ДТП вступил в силу

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Закон об ужесточении наказания за ДТП, совершённые в пьяном виде и повлёкшие тяжёлые травмы или гибель людей, вступил в силу в пятницу, 28 июня.
Закон об ужесточении наказания за «пьяные» ДТП вступил в силу
  • РИА Новости

Данный закон был подписан президентом России Владимиром Путиным 17 июня.

В этот же день текст был опубликован на сайте «Парламентской газеты».

В соответствии с законодательством, закон вступает в силу через 10 дней после публикации.

Согласно новому закону, в случае причинения тяжкого вреда здоровью виновника ДТП могут лишить свободы на срок до семи лет, обязать выполнять принудительные работы на срок до пяти лет и лишить права занимать определённые должности в течение трёх лет.

При смерти человека в результате такого ДТП виновника могут приговорить к тюремному заключению сроком до 12 лет, а в случае многочисленных жертв ему грозит лишение свободы до 15 лет.

24 апреля Путин подписал закон об ужесточении ответственности для водителей, скрывшихся с места ДТП, в котором пострадали или погибли люди.

Эксперт Виктор Похмелкин в беседе с ФАН оценил данный закон.

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