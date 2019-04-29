В Госдуме прокомментировали идею создать базу данных злостных нарушителей ПДД

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Глава межрегиональной общественной организации автомобилистов, депутат Госдумы Вячеслав Лысаков в беседе с НСН прокомментировал возможное появление единой базы данных злостных нарушителей ПДД.
В Госдуме прокомментировали идею создать базу данных злостных нарушителей ПДД
  • РИА Новости

«Это необходимо для того, чтобы исключить их из дорожного движения, потому что, к сожалению, результаты проверок, проведённых несколько лет назад Генпрокуратурой, показали, что в ряде регионов суммарно несколько десятков тысяч человек имели водительские удостоверения, не имея на это никаких юридических прав, а соответствующие медицинские противопоказания имели место», — заявил Лысаков.

По его словам, инициатива ГИБДД позволит бороться с нарушениями ПДД и снизить количество аварий.

Со своей стороны, автоэксперт Вячеслав Субботин в беседе с Nation News заявил, что такую базу нет смысла создавать, поскольку она уже существует.

«В любом случае, если хотят ввести дополнительную ответственность для водителей, то нужно изменять закон, на основании чего могут не пустить на работу», — считает он.

Ранее заместитель председателя комитета по транспорту и строительству Владимир Афонский прокомментировал RT идею создать базу данных злостных нарушителей ПДД.

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