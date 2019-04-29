В Госдуме оценили идею создать базу данных злостных нарушителей ПДД

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Анастасия Румянцева
Заместитель председателя комитета по транспорту и строительству Владимир Афонский прокомментировал RT возможное появление единой базы данных злостных нарушителей ПДД.
В Госдуме оценили идею создать базу данных злостных нарушителей ПДД
  • РИА Новости

«Считаю, что нужна единая база, чтобы были приняты соответствующие решения. Особенно что касается пассажирских перевозок, заказных перевозок. Водители, которые регулярно нарушают ПДД, должны быть под контролем. Должна выясняться причина, почему это происходит», — отметил депутат.

По словам Афонского, решение создать такую базу является разумным и взвешенным. 

При этом парламентарий добавил, что как у законодательной, так и у исполнительной власти есть общая задача. 

«Сделать так, чтобы количество нарушений ПДД уменьшалось. Задача, поставленная президентом, для нас важна — это снижение смертности на наших дорогах», — заключил он.

Ранее «Известия» сообщили, что начальник управления надзорной деятельности Госавтоинспекции МВД России полковник полиции Роман Мишуров допустил создание в стране единой базы данных злостных нарушителей ПДД.

Он также отметил, что в настоящий момент изучается вопрос о введении запрета для злостных нарушителей правил дорожного движения на трудовую деятельность в сфере пассажирских перевозок.

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