Эксперт поддержал идею создать базу данных злостных нарушителей ПДД

Партнёр аналитического агентства «Автостат» автоэксперт Игорь Моржаретто прокомментировал RT возможное появление единой базы данных злостных нарушителей ПДД.

«Инициатива очень хорошая. Например, бывают проблемы, связанные с отсутствием базы данных людей, которым по тем или иным причинам запрещено водить автомобиль: психически больные, наркоманы. То же самое касается и базы нарушителей. Вообще, создав некую универсальную базу и ограничив допуск к ней только теми людьми, которым положено по долгу службы, стало бы значительно проще жить», — отметил эксперт.

Ранее «Известия» сообщили, что начальник управления надзорной деятельности Госавтоинспекции МВД России полковник полиции Роман Мишуров допустил создание в стране единой базы данных злостных нарушителей ПДД.