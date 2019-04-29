Эксперт поддержал идею создать базу данных злостных нарушителей ПДД

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Анастасия Румянцева
Партнёр аналитического агентства «Автостат» автоэксперт Игорь Моржаретто прокомментировал RT возможное появление единой базы данных злостных нарушителей ПДД.
Эксперт поддержал идею создать базу данных злостных нарушителей ПДД
  • РИА Новости
  • © Павел Лисицын

«Инициатива очень хорошая. Например, бывают проблемы, связанные с отсутствием базы данных людей, которым по тем или иным причинам запрещено водить автомобиль: психически больные, наркоманы. То же самое касается и базы нарушителей. Вообще, создав некую универсальную базу и ограничив допуск к ней только теми людьми, которым положено по долгу службы, стало бы значительно проще жить», — отметил эксперт.

Ранее «Известия» сообщили, что начальник управления надзорной деятельности Госавтоинспекции МВД России полковник полиции Роман Мишуров допустил создание в стране единой базы данных злостных нарушителей ПДД.

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