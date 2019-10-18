В Госдуме рассказали о возможных мерах по сокращению количества ДТП

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Вячеслав Лысаков в беседе с ФАН рассказал о возможных мерах по сокращению количества ДТП.

«Например, на федеральных телевизионных каналах фактически нет социальной рекламы. А это мощнейший рычаг воздействия на сознание-подсознание водителя», — заявил он.

По словам депутата, практически нет пропаганды езды за рулём по правилам, что напрямую влияет на безопасность дорожного движения.

Как отметил Лысаков, подавляющее большинство причин ДТП — это грубые нарушения ПДД, то есть водитель, надеясь на авось, выезжает на встречную полосу или пытается проскочить на красный свет.

Депутат выразил сожаление, что нет работы над воздействием на формирование среди водителей законопослушного поведения.

«Вот здесь есть огромный и неиспользованный потенциал, потому что просто повышением санкций и штрафов мы задачу не решим», — пояснил он.

Ранее Лысаков в беседе с НСН оценил возможное появление новых устройств для контроля скорости автомобилей вместо фиксирующих нарушения правил дорожного движения камер-треног.