В Госдуме оценили возможное появление новых устройств для контроля скорости автомобилей

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Первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков в беседе с НСН оценил возможное появление новых устройств для контроля скорости автомобилей вместо фиксирующих нарушения правил дорожного движения камер-треног.
В Госдуме оценили возможное появление новых устройств для контроля скорости автомобилей
  • © Максим Блинов
  • РИА Новости

«Если поставят на автомобили ГАИ эту аппаратуру, то они будут мерить скорость в массовом порядке. Тогда, наверное, будет больше штрафов. Но у нас сотрудников и машин ГАИ не так много», — заявил депутат.

Он пояснил, что только сотрудник инспекции может остановить водителя, который грубо нарушает скоростной режим.

В сентябре автоэксперт Вячеслав Субботин в беседе с Nation News прокомментировал заявление начальника ГИБДД России Михаила Черникова о том, что ведомство планирует реализацию проекта по введению электронных водительских удостоверений.

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