Минтранс доработает новую методику по установке камер на дорогах

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Министерство транспорта к сентябрю доработает новую методику по установке дорожных камер, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Минтранс доработает новую методику по установке камер на дорогах
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«Методика в настоящее время дорабатывается», — сказал представитель ведомства.

По его словам, срок доработки — сентябрь.

Ранее «Коммерсантъ» сообщил, что Минтранс разработал новые методические рекомендации по размещению дорожных камер.

Отмечается, что владельцам дорог рекомендовано размещать в сети информацию о расстановке камер, но если используются муляжи, то они должны быть обозначены на картах как обычные стационарные приборы.

В конце июля на сайте Государственной автоинспекции России в тестовом режиме заработал раздел, в котором можно найти информацию о местах размещения средств дорожной фотовидеофиксации нарушений ПДД. Для того чтобы открыть доступ к размещённым на дорогах камерам, необходимо перейти с главной страницы сайта в раздел «Комплексы фотовидеофиксации на дорогах» и выбрать субъект Российской Федерации, а затем на интерактивной карте найти нужную область.

Автоэксперт Пётр Шкуматов в беседе с ФАН прокомментировал данное сообщение.

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