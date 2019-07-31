Информация о камерах на дорогах размещена на сайте ГИБДД

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На сайте Госавтоинспекции в тестовом режиме работает раздел, в котором можно найти информацию о местах размещения средств дорожной фотовидеофиксации нарушений.
Информация о камерах на дорогах размещена на сайте ГИБДД
  • РИА Новости

«Сегодня на сайте Госавтоинспекции начал работу в тестовом режиме новый интерактивный раздел, в котором собрана информация о местах размещения работающих в автоматическом режиме специальных технических средств, имеющих функции фото- и киносъёмки, видеозаписи для фиксации нарушений Правил дорожного движения Российской Федерации», — говорится в сообщении на сайте ГИБДД.

Для того чтобы открыть раздел, необходимо перейти с главной страницы сайта в раздел «Комплексы фотовидеофиксации на дорогах» и выбрать субъект Федерации, а затем на интерактивной карте найти интересующую область.

Ранее Центр организации дорожного движения Москвы опубликовал адреса расположения всех камер фотовидеофиксации в столице.

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