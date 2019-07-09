ЦОДД Москвы выложил в открытый доступ адреса камер видеофиксации

Центр организации дорожного движения Москвы опубликовал адреса расположения всех камер фотовидеофиксации в в столице.

«Вы просили — мы сделали. Адреса расположения всех камер фотовидеофиксации теперь на нашем сайте (без СМС и регистрации)», — говорится в сообщении ЦОДД в Twitter.

Полный список опубликован на сайте ЦОДД.

Ранее президент России Владимир Путин призвал не прятать и не скрывать специально камеры видеофиксации нарушений правил дорожного движения. Об этом он сказал в ходе заседания Госсовета по вопросу развития дорог.

1 июля в Государственную думу внесли законопроект о требованиях к камерам видеофиксации нарушений правил дорожного движения на дорогах.