ЦОДД Москвы выложил в открытый доступ адреса камер видеофиксации
- РИА Новости
«Вы просили — мы сделали. Адреса расположения всех камер фотовидеофиксации теперь на нашем сайте (без СМС и регистрации)», — говорится в сообщении ЦОДД в Twitter.
Полный список опубликован на сайте ЦОДД.
Ранее президент России Владимир Путин призвал не прятать и не скрывать специально камеры видеофиксации нарушений правил дорожного движения. Об этом он сказал в ходе заседания Госсовета по вопросу развития дорог.
1 июля в Государственную думу внесли законопроект о требованиях к камерам видеофиксации нарушений правил дорожного движения на дорогах.