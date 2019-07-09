ЦОДД Москвы выложил в открытый доступ адреса камер видеофиксации

Короткая ссылка
Центр организации дорожного движения Москвы опубликовал адреса расположения всех камер фотовидеофиксации в в столице.
ЦОДД Москвы выложил в открытый доступ адреса камер видеофиксации
  • РИА Новости

«Вы просили — мы сделали. Адреса расположения всех камер фотовидеофиксации теперь на нашем сайте (без СМС и регистрации)», — говорится в сообщении ЦОДД в Twitter.

Полный список опубликован на сайте ЦОДД.

Ранее президент России Владимир Путин призвал не прятать и не скрывать специально камеры видеофиксации нарушений правил дорожного движения. Об этом он сказал в ходе заседания Госсовета по вопросу развития дорог.

1 июля в Государственную думу внесли законопроект о требованиях к камерам видеофиксации нарушений правил дорожного движения на дорогах.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить