Самолёт экстренно сел в Самаре из-за плохого самочувствия пассажира

Самолёт, следовавший из российской столицы в узбекский город Фергана, совершил экстренную посадку в Самаре из-за плохого самочувствия пассажира. Отмечается, что пассажир скончался до прибытия врачей на борт.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу самарского аэропорта Курумоч.

«По прибытии борт встретил реанимационный автомобиль и карета скорой помощи. На момент прибытия медиков на борт пассажир, к сожалению, скончался», — говорится в сообщении.

Уточняется, что на данный момент самолёт находится в самарском аэропорту и готов продолжить рейс.

В октябре стало известно об экстренной посадке самолёта, выполнявшего рейс из Санкт-Петербурга во Владикавказ, по причине смерти онкобольного пассажира.

Также сообщалось о гибели одного из пассажиров, находившегося на борту самолёта, который летел из вьетнамского Ханоя в Лондон.