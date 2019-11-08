Самолёт экстренно сел в Самаре из-за плохого самочувствия пассажира
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- globallookpress.com
Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу самарского аэропорта Курумоч.
«По прибытии борт встретил реанимационный автомобиль и карета скорой помощи. На момент прибытия медиков на борт пассажир, к сожалению, скончался», — говорится в сообщении.
Уточняется, что на данный момент самолёт находится в самарском аэропорту и готов продолжить рейс.
В октябре стало известно об экстренной посадке самолёта, выполнявшего рейс из Санкт-Петербурга во Владикавказ, по причине смерти онкобольного пассажира.
Также сообщалось о гибели одного из пассажиров, находившегося на борту самолёта, который летел из вьетнамского Ханоя в Лондон.