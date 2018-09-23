Дочь британского миллионера умерла на борту самолёта из-за сэндвича

Дочь британского миллионера Надима Эднан-Лаперуза, основателя сети Wow Toys, умерла на борту самолёта от аллергической реакции, вызванной сэндвичем.

Об этом сообщает Daily Mail.

Отмечается, что 15-летней девочке стало плохо, когда лайнер совершал перелёт из Лондона в Ниццу. По данным издания, её состояние резко ухудшилось после того, как она съела сэндвич, который купила перед вылетом.

Уточняется, что отец пытался спасти дочь, введя ей две дозы лекарства, которое она возила с собой, однако это не помогло.

Девочку госпитализировали, когда самолёт сел в Ницце, но врачи не смогли её спасти.

Предположительно, у неё могла возникнуть острая аллергическая реакция на семена кунжута, которые находились в хлебе и не были видны. Издание указывает, что на продуктах, содержащих кунжут, должна стоять предупреждающая маркировка, однако это не касается торговых точек, где блюдо готовится на глазах у покупателя.