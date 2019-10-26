Самолёт из Петербурга во Владикавказ экстренно сел в Волгограде

Самолет, выполнявший рейс из Санкт-Петербурга во Владикавказ, экстренно сел в Волгограде. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на экстренные службы Волгоградской области.

«Рейс произвёл экстренную посадку по причине клинической смерти онкобольного пассажира 62 лет... До прибытия бригады скорой помощи пассажир умер», — рассказали в экстренных службах.

В аэропорту Волгограда сообщили, что самолёт вылетел в во Владикавказ в 16:15 по местному времени (15:15 мск) и через час приземлился в пункте назначения.

Ранее сообщалось, что самолёт, следовавший рейсом Москва — Лондон, вернулся в столичный аэропорт Шереметьево через полчаса после взлёта.