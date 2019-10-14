Самолёт рейса Москва — Лондон вынужденно вернулся в Шереметьево

Самолёт, следовавший рейсом Москва — Лондон, вернулся в столичный аэропорт Шереметьево через полчаса после взлёта. На его борту находился генеральный директор телеканала RT Алексей Николов.

По его словам, во время полёта был слышен механический звук.

«Рейс Москва — Лондон, взлёт был нормальный. Примерно через полчаса полёта — механический звук, потом пришёл через некоторое время командир, объявил, что мы возвращаемся назад. Посадка нормальная, неаварийная, вот сейчас заруливаем», — сказал Николов.

Он добавил, что командир не рассказал подробностей такого решения.

По предварительным данным, самолёт вернулся в Шереметьево из-за отказа двигателя, а на его борту находились около 120 человек.

Самолёт благополучно приземлился в аэропорту.