Самолёт рейса Москва — Лондон вынужденно вернулся в Шереметьево
- РИА Новости
По его словам, во время полёта был слышен механический звук.
«Рейс Москва — Лондон, взлёт был нормальный. Примерно через полчаса полёта — механический звук, потом пришёл через некоторое время командир, объявил, что мы возвращаемся назад. Посадка нормальная, неаварийная, вот сейчас заруливаем», — сказал Николов.
Он добавил, что командир не рассказал подробностей такого решения.
По предварительным данным, самолёт вернулся в Шереметьево из-за отказа двигателя, а на его борту находились около 120 человек.
Самолёт благополучно приземлился в аэропорту.