Сотрудник аэропорта Сочи умер во время инцидента с пассажирским лайнером

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Один из сотрудников международного аэропорта Сочи скончался в ходе инцидента, когда пассажирский самолёт Boeing 737-800 выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

Отмечается, что предполагаемой причиной смерти является сердечный приступ.

«Сегодня, 1 сентября, во время оперативных мероприятий в международном аэропорту Сочи, предположительно, от сердечного приступа скончался один из его сотрудников. Международный аэропорт Сочи выражает соболезнования родственникам и близким», — указывается в заявлении.

В сообщении отмечается, что семье скончавшегося будет оказана необходимая помощь.

Ранее в авиакомпании «ЮТэйр» рассказали об инциденте с самолётом в Сочи.

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