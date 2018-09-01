Сотрудник аэропорта Сочи умер во время инцидента с пассажирским лайнером

Один из сотрудников международного аэропорта Сочи скончался в ходе инцидента, когда пассажирский самолёт Boeing 737-800 выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

Отмечается, что предполагаемой причиной смерти является сердечный приступ.

«Сегодня, 1 сентября, во время оперативных мероприятий в международном аэропорту Сочи, предположительно, от сердечного приступа скончался один из его сотрудников. Международный аэропорт Сочи выражает соболезнования родственникам и близким», — указывается в заявлении.

В сообщении отмечается, что семье скончавшегося будет оказана необходимая помощь.

Ранее в авиакомпании «ЮТэйр» рассказали об инциденте с самолётом в Сочи.