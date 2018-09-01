Число пострадавших в результате инцидента с самолётом в Сочи возросло до 18

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RT
По меньшей мере 18 человек пострадали в результате инцидента, в ходе которого пассажирский самолёт Boeing 737-800 выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы в аэропорту Сочи, когда выполнял рейс из Москвы. Всего на борту лайнера находились 164 пассажира и шесть членов экипажа.
Число пострадавших в результате инцидента с самолётом в Сочи возросло до 18
  • РИА Новости

Об этом сообщается на сайте Министерства здравоохранения России.

«В связи с происшествием с самолётом в аэропорту Сочи сообщаем, что к настоящему моменту в результате ЧП пострадали 18 человек, трое из них дети. Погибших нет», — указывается в заявлении.

Отмечается, что всем пострадавшим в настоящий момент оказывается необходимая медицинская помощь. 

Ранее в авиакомпании «ЮТэйр» рассказали об инциденте с самолётом в Сочи.

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