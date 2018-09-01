Число пострадавших в результате инцидента с самолётом в Сочи возросло до 18
- РИА Новости
Об этом сообщается на сайте Министерства здравоохранения России.
«В связи с происшествием с самолётом в аэропорту Сочи сообщаем, что к настоящему моменту в результате ЧП пострадали 18 человек, трое из них дети. Погибших нет», — указывается в заявлении.
Отмечается, что всем пострадавшим в настоящий момент оказывается необходимая медицинская помощь.
Ранее в авиакомпании «ЮТэйр» рассказали об инциденте с самолётом в Сочи.