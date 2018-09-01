СМИ: Четыре человека пострадали в результате инцидента с самолётом в Сочи

Четыре человека получили травмы, когда пассажирский самолёт Boeing-737 выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы после приземления в аэропорту Сочи.

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на источник в экстренных службах города.

«Boeing-737 приземлился в Сочи со второй попытки, однако экипаж не удержал самолёт в полосе, и тот выкатился за пределы, предварительно получив повреждения», — сказал собеседник.

Уточняется, что лайнер врезался в ограждение, после чего загорелся. К настоящему моменту возгорание потушено.

22 августа сообщалось, что пассажирский Ту-204 вернулся в аэропорт пункта отправления из-за возгорания левого двигателя. Пассажиров эвакуировали с помощью надувных трапов спустя семь минут после посадки, никто не пострадал.