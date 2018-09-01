В авиакомпании «ЮТэйр» рассказали об инциденте с самолётом в Сочи

В авиакомпании «ЮТэйр» рассказали об инциденте с участием пассажирского лайнера в аэропорту Сочи.

Об этом сообщается на сайте авиакомпании.

«Самолёт Boeing 737-800 с бортовым номером VQ-BJI, следующий рейсом UT579 Москва — Сочи, после посадки выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы. Воздушное судно скатилось в русло реки, в результате чего разрушились стойки шасси и крыло, произошло возгорание левого двигателя», — отмечается в заявлении.

Всего внутри самолёта находились 164 пассажира и шесть членов экипажа.

Погибших в результате инцидента нет.

Авиакомпания и авиационные власти начали расследование причин случившегося.

Ранее СМИ сообщили, что четыре человека пострадали в результате инцидента с самолётом в Сочи.