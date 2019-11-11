В Госдуме предложили передать педагогические вузы в ведение Минпросвещения

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Александра Рыкова
Педагогические вузы в России предложили передать в ведение Минпросвещения. С такой инициативой выступил зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов. Копия его письма в адрес вице-премьера Татьяны Голиковой есть в распоряжении RT.
В Госдуме предложили передать педагогические вузы в ведение Минпросвещения
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На сегодняшний день за педагогические вузы в России отвечает Министерство образования и науки, напомнил парламентарий. Однако, по его мнению, сотрудники Минпросвещения лучше знают, какие потребности в педагогических кадрах есть у регионов.

Кроме того, именно это ведомство отвечает за развитие системы учительского роста.

«В Минпросвещения есть два департамента: департамент государственной политики в сфере общего образования, который занимается школами, и департамент развития педагогических кадров и контроля управления ресурсами, в ведомстве которого находятся педагогические кадры. Вполне логично, если педагогические вузы страны будут переданы в юрисдикцию этого министерства», — сказано в тексте обращения.

Ранее Минпросвещения призвали не делать обязательным ЕГЭ по иностранному языку.

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