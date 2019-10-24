Названы способы повысить интерес детей к учёбе в школе

Специалисты из РАНХиГС выяснили, какими способами, по мнению родителей, можно повысить интерес детей к обучению в школе. С результатами исследования ознакомился RT.

Почти треть родителей (30,9%) считают, что мотивация детей к обучению в школе повысится, если изменить содержание образовательных программ.

За разделение выпускных экзаменов из школы и вступительных в вуз, как это было до введения ЕГЭ, выступают 28,5% респондентов. Часть респондентов (26,4%) отметила, что повысить интерес детей к учёбе сможет активное использование информационных технологий во время уроков.

Четверть опрошенных родителей считают необходимым дать школьникам возможность самим выбирать предметы, которые они будут изучать.

Для повышения мотивации школьников родители также считают необходимым улучшить методику преподавания предметов (18,2%), сделать более гибким расписание уроков (16,9%) и изменить систему оценки знаний учащихся (15,5%).

Кроме того, заинтересовать детей сможет улучшение организации внеклассной работы (15,5%) и увеличение числа дополнительных занятий в школе (13,9%), считают респонденты.

Чуть более 26% опрошенных родителей сообщили, что их дети и так заинтересованы в учёбе и в дополнительной мотивации не нуждаются.

По словам одного из авторов исследования, старшего научного сотрудника лаборатории исследований социального развития Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Дмитрия Логинова, родители чувствуют себя максимально вовлечёнными в обучение детей в школе.

«Часть родителей говорят про то, что дети перегружены. Родителям кажется, что дети слишком много учатся и переструктурирование образовательной программы таким образом, чтобы дети учились поменьше, пошло бы на пользу… Родителям кажется, что тех предметов, по которым не нужно сдавать итоговые аттестации, могло бы быть поменьше… Кому-то кажется, что лучше было бы, если бы было больше математики, кому-то — русского языка», — рассказал Логинов в беседе с RT.

В опросе приняли участие 2,2 тыс. родителей или законных представителей учеников школ из трёх регионов страны.

Ранее эксперты Общероссийского народного фронта предложили Роспотребнадзору разработать максимальную суточную норму учебной нагрузки для школьников.