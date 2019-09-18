Минпросвещения просят не делать обязательным ЕГЭ по иностранному языку

В Национальном родительском комитете призывают отказаться от введения обязательного ЕГЭ и ОГЭ по иностранному языку. С такой инициативой выступила председатель комитета Ирина Волынец.

По её словам, соответствующее обращение, с текстом которого ознакомился RT, уже отправлено министру просвещения России Ольге Васильевой.

По данным общественников, российские родители выступают за то, чтобы сдавать ЕГЭ (Единый госэкзамен, сдаётся после 11-го класса) и ОГЭ (Основной госэкзамен, сдаётся после 9-го класса) по иностранному языку можно было на добровольной основе.

Кроме того, в Национальном родительском комитете считают, что для сдачи обязательного экзамена по иностранному языку дети будут вынуждены тратить много времени и сил в ущерб изучению русского языка, математики, истории и других предметов, а родители будут нести дополнительные расходы на подготовку детей к ЕГЭ.

«С учётом того, что в наших школах иностранные языки и так изучаются в обязательном порядке, считаем недопустимым введение обязательного ЕГЭ и ОГЭ. Требуем проведения широкого общественного обсуждения введения обязательного ЕГЭ и ОГЭ по иностранному языку и отмены этого нововведения», — говорится в тексте обращения.

Ранее сообщалось, что обязательный ЕГЭ по иностранному языку введут в 2022 году.