СМИ: В Госдуме предложили исключить импортные продукты из школьного питания

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В Госдуме предложили исключить импортные продукты из школьного питания, сообщает газета «Известия».
СМИ: В Госдуме предложили исключить импортные продукты из школьного питания
  • РИА Новости

Такую инициативу зампред комитета по образованию и науке Борис Чернышов (ЛДПР) планирует внести ко второму чтению проекта поправок в законодательство, обязывающих регионы обеспечить учеников младших классов обедами из первого и второго блюд.

По словам депутата, нужно поддерживать отечественных производителей.

Предложение поддержал первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин (КПРФ). Он отметил, что такое требование позволит сформировать дополнительный рынок сбыта для российских производителей.

Законопроект был одобрен в первом чтении 24 октября. Дата второго пока не определена. До 22 ноября в нижнюю палату парламента должны поступить поправки.

Ранее диетолог, кандидат медицинских наук Маргарита Королёва в беседе с НСН дала рекомендации по рациону для школьников.

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