СМИ: В Госдуме предложили исключить импортные продукты из школьного питания
- РИА Новости
Такую инициативу зампред комитета по образованию и науке Борис Чернышов (ЛДПР) планирует внести ко второму чтению проекта поправок в законодательство, обязывающих регионы обеспечить учеников младших классов обедами из первого и второго блюд.
По словам депутата, нужно поддерживать отечественных производителей.
Предложение поддержал первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин (КПРФ). Он отметил, что такое требование позволит сформировать дополнительный рынок сбыта для российских производителей.
Законопроект был одобрен в первом чтении 24 октября. Дата второго пока не определена. До 22 ноября в нижнюю палату парламента должны поступить поправки.
Ранее диетолог, кандидат медицинских наук Маргарита Королёва в беседе с НСН дала рекомендации по рациону для школьников.