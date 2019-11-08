СМИ: В Госдуме предложили исключить импортные продукты из школьного питания

В Госдуме предложили исключить импортные продукты из школьного питания, сообщает газета «Известия».

Такую инициативу зампред комитета по образованию и науке Борис Чернышов (ЛДПР) планирует внести ко второму чтению проекта поправок в законодательство, обязывающих регионы обеспечить учеников младших классов обедами из первого и второго блюд.

По словам депутата, нужно поддерживать отечественных производителей.

Предложение поддержал первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин (КПРФ). Он отметил, что такое требование позволит сформировать дополнительный рынок сбыта для российских производителей.

Законопроект был одобрен в первом чтении 24 октября. Дата второго пока не определена. До 22 ноября в нижнюю палату парламента должны поступить поправки.

Ранее диетолог, кандидат медицинских наук Маргарита Королёва в беседе с НСН дала рекомендации по рациону для школьников.