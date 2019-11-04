Диетолог рассказала о самых вредных сладостях

Врач-диетолог Елена Соломатина в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала о самых вредных сладостях.

«В первую очередь я не рекомендую есть сладости, в которых сочетаются сахар и трансжиры. Трансжиры — это жидкие растительные масла, которые в результате химической реакции с водородом сделали твёрдыми. Их используют в кондитерском производстве под названием «кондитерский жир» или как маргарин», — заявила она.

По её словам, подобное добавляют в пирожные, торты и выпечку вместо сливочного масла, смешивая с подсластителями и синтетическими ароматизаторами.

Как отметила Соломатина, нет пользы и в различных жареных изделиях, к примеру, в пончиках, особенно с начинкой.

Вместе с этим эксперт рекомендует не покупать сладости с ядовито-яркой окраской и резким «ароматом».

«Отдельное направление продукции, которая приносит вред потребителю, — газированные напитки. По сути, это жидкость с большим количеством сахара и химических добавок, которую подвергли газации», — добавила она.

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