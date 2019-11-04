Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору кондитерских изделий

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Роспотребнадзор рассказал, на что следует обратить внимание россиянам при выборе кондитерских изделий. Рекомендации представлены на сайте ведомства.

«Покупать кондитерские изделия стоит только в стационарных предприятиях торговли, где созданы условия для хранения данной продукции (проветриваемые складские помещения, торговые залы с кондиционированием воздуха, специально оборудованные холодильные полки или витрины)», — напомнили в ведомстве.

Кроме того, желательно приобретать продукцию местных производителей, так как в импортные изделия добавляют консерванты для увеличения срока годности.

Специалисты также призывают перед покупкой обращать внимание на состав продукции.

«Если в нём указаны меланж, растительные сливки, загустители и эмульгаторы, значит, производитель решил сэкономить, увеличить срок хранения, «улучшить» вкус кондитерских изделий, создать наиболее привлекательный внешний вид и заменил натуральные компоненты на искусственные», — объясняют эксперты.

В ведомстве уточнили, что указанные добавки могут оказать отрицательное влияние на здоровье человека.

Ранее в Роспотребнадзоре назвали кешью, лесной орех, грецкий орех, арахис, кедровые орешки и миндаль самыми полезными видами орехов.

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