В Роспотребнадзоре назвали самые полезные орехи
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В ведомстве рекомендуют употреблять орехи один-два раза в неделю небольшими порциями — около 35 г.
При этом полезнее будет употреблять орехи совместно с молочными или кисломолочными продуктами, мясными блюдами, молочными кашами или десертами, так как приём в пищу орехов вместе с зерновыми способствует поддержанию аминокислотного баланса в организме.
Отмечается, что, согласно некоторым исследованиям, у тех, кто регулярно употребляет орехи, уменьшается риск заболеть коронарной недостаточностью, а также уменьшается концентрация холестерина в крови.
Также орехи рекомендуется включать в диету людям, которые страдают сахарным диабетом.
В августе в Роспотребнадзоре дали рекомендации по питанию школьников.