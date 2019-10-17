В Роспотребнадзоре назвали самые полезные орехи

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В Роспотребнадзоре заявили, что в число самых полезных видов орехов входят кешью, лесной орех, грецкий орех, арахис, кедровые орешки и миндаль. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.
В Роспотребнадзоре назвали самые полезные орехи
  • Pixabay

В ведомстве рекомендуют употреблять орехи один-два раза в неделю небольшими порциями — около 35 г.

При этом полезнее будет употреблять орехи совместно с молочными или кисломолочными продуктами, мясными блюдами, молочными кашами или десертами, так как приём в пищу орехов вместе с зерновыми способствует поддержанию аминокислотного баланса в организме.

Отмечается, что, согласно некоторым исследованиям, у тех, кто регулярно употребляет орехи, уменьшается риск заболеть коронарной недостаточностью, а также уменьшается концентрация холестерина в крови.

Также орехи рекомендуется включать в диету людям, которые страдают сахарным диабетом.

В августе в Роспотребнадзоре дали рекомендации по питанию школьников.

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