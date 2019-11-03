Врач предупредил о возможном недомогании из-за тёплой погоды в ноябре
«Изменение погоды несёт с собой и перемену атмосферного давления, которое влияет на человеческий организм. В первую очередь идёт реакция со стороны сосудов, меняется кровоток, изменяется артериальное давление — перераспределяются жидкости. И первое, что в таком случае начинает чувствовать человек, — общее недомогание», — заявил он.
По словам Лившина, реакция на изменение давления может проявляться в виде головных болей, неприятных ощущений в области грудной клетки, тяжести в ногах и слабости.
Врач рассказал, что в группе риска находятся лица пожилого возраста, а также люди с хроническими заболеваниями.
Лившин рекомендовал вести активный образ жизни и следить за рационом, чтобы избежать возможных последствий.
Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что в центральной части России в начале ноября ожидается поток субтропического тепла, при котором температура воздуха днём может повыситься до +13 °С.