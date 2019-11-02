Синоптик рассказал о субтропическом тепле в Москве на следующей неделе

В Центральной части России на следующей неделе ожидается поток субтропического тепла, при котором температура воздуха днём может повыситься до +13 °С. Об этом заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По словам синоптика, потепление в столичном регионе начнёт усиливаться с воскресенья, 3 ноября, когда температура воздуха днём составит +3...+5 °C.

«Мощный поток субтропического тепла ждёт жителей центральной России на следующей неделе, когда ночью колебания столбиков термометра будут составлять от +3 °C до +8 °C, а днём можно рассчитывать смело на +8... +13 °C, что для этого времени года чрезвычайно высокие показатели, является аномалией тепла», — отметил он в беседе с телеканалом «Звезда».

При этом также ожидаются осадки, которые приведут к исчезновению первого снежного покрова.

«От первой атаки зимы не останется и следа», — заключил Тишковец.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что в России ожидается «розовая зима» с температурой около и выше нормы.

RIA56 передавало, что водителей в Оренбургской области призвали перейти на зимнюю резину.