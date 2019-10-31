В Москве 5 ноября ожидается потепление до +10 °С

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о потеплении в Москве до +10 °С во вторник, 5 ноября.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Во вторник мы прогнозируем дальнейшее повышение температуры на 2 °С. Днём температура достигнет двузначных положительных значений, до +10 °С», — сказал Вильфанд, предупредив, тем не менее, об опасности гололедицы.

Также он отметил, что в понедельник, 4 ноября, ночью температура поднимется до +5 °С.

Ранее стало известно о потеплении в праздничные выходные в Москве.

Как заявлял Вильфанд, в понедельник температура воздуха составит +4...+9 °С, во вторник днём — +6...+11 °С.

Также сообщалось, что плюсовая температура вернётся в столицу в пятницу, 1 ноября.