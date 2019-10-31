В Гидрометцентре объяснили предстоящее потепление в Москве
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- РИА Новости
«Потепление, причём заметное. Связано с тем, что после холодной погоды, которая наблюдалась сегодня и будет наблюдаться завтра, Москва окажется на восточной периферии циклона, будет поступать тёплый воздух», — приводит Интерфакс слова Вильфанда.
В субботу температура повысится до +2...+4 °С, в воскресенье составит +1...+5 °С.
Отмечается, что порывы ветра будут достигать преимущественно 5–10 м/с, на дорогах возможно образование гололедицы.
При этом существенных осадков не ожидается в связи с высоким атмосферным давлением.
«Мрачноватая погода, совсем небольшие осадки», — сказал Вильфанд.
Уточняется, что в понедельник температура воздуха составит +4...+9 °С, во вторник днём — +6...+11 °С.
Предположительно, такой температурный фон сохранится в среду.
Ранее сообщалось, что плюсовая температура вернётся в столицу в пятницу, 1 ноября.