В Гидрометцентре объяснили предстоящее потепление в Москве

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о потеплении в праздничные выходные в Москве.

«Потепление, причём заметное. Связано с тем, что после холодной погоды, которая наблюдалась сегодня и будет наблюдаться завтра, Москва окажется на восточной периферии циклона, будет поступать тёплый воздух», — приводит Интерфакс слова Вильфанда.

В субботу температура повысится до +2...+4 °С, в воскресенье составит +1...+5 °С.

Отмечается, что порывы ветра будут достигать преимущественно 5–10 м/с, на дорогах возможно образование гололедицы.

При этом существенных осадков не ожидается в связи с высоким атмосферным давлением.

«Мрачноватая погода, совсем небольшие осадки», — сказал Вильфанд.

Уточняется, что в понедельник температура воздуха составит +4...+9 °С, во вторник днём — +6...+11 °С.

Предположительно, такой температурный фон сохранится в среду.

Ранее сообщалось, что плюсовая температура вернётся в столицу в пятницу, 1 ноября.