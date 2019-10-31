Синоптики прогнозируют тёплое начало ноября в Москве

Главный специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с RT рассказал, какую погоду ждать москвичам и гостям столицы в начале ноября.

«Ещё сутки мы помёрзнем. В ночь на пятницу к нам заглянет промежуточный гребень, поэтому обойдёмся без осадков, подморозит до -2…-4 °С в Москве и до -1…-6 °С в Подмосковье. Днём пройдёт фронт, связанный с атлантическим циклоном. Поэтому будет пасмурно, небольшой снег, скромное потепление до 0…+2 °С по Москве и -2…+3 °С по области», — сказал он.

По словам синоптика, начиная с выходных температура воздуха будет слегка повышаться.

«В субботу — около 0 °С ночью, днём — +2…+4 °С. В воскресенье на градус теплее — 0…+2 °С ночью и +3…+5 °С днём. В понедельник, вторник и среду будет довольно тепло, днём — около +5…+13 °С, даже ночью будет не прохладнее +4…+9 °С. Для начала ноября это очень тепло. Пока установление постоянного снежного покрова не планируется. Но по климату это происходит в конце ноября», — заключил Тишковец.

Ранее в Гидрометцентре России сообщили, что в Москве в четверг, 31 октября, ожидается 0 °С.