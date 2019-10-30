Гидрометцентр предупредил о гололедице в московском регионе

Гидрометцентр России прогнозирует в ближайшие четыре дня в Москве и Московской области гололедицу.

«В ближайшие дни у нас местами гололедица: и в четверг, и в пятницу, и в субботу, и в воскресенье. Причем гололедица чаще возникает за городом, потому что там, как правило, температура ниже», — приводит ТАСС слова главного специалиста Гидрометцентра Марии Макаровой.

Она также напомнила водителям о внимательности и соблюдении скоростного режима.

Ранее доктор географических наук, профессор Российского государственного гидрометеорологического университета Валерий Малинин рассказал, чем отличаются гололёд и гололедица.